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Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемые задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности с применением физической силы, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем обвиняемые составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения.

В связи с этим экс-правоохранители обвиняются в:

    превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

    служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

    незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 1 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, следователи сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 бывший правоохранитель, превышая служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности, совершая насильственные, мучительные и оскорбляющие личное достоинство действия.

Позже с целью создания обстоятельств законности своих противоправных действий, составил заведомо неправдивые официальные документы.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
ForUm

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