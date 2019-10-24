также в разделеРелигия
В Церкви канонизировали нового святого 6
Фанар объявил о начале финансовых проверок своих монастырей и митрополий по всему миру 6
Епифаний поблагодарил госсекретаря США за солидарность и поддержку 10
На Одещине в храме УПЦ совершили литургию на гагаузком языке 11
В РПЦ заметили, что США становятся похожими на СССР 9
На Черкащине освятили храм УПЦ, который верующие строили более 20 лет 11
Греческий митрополит считает, что за церковным кризисом стоит политика 20
В УПЦ рассказали о возможных последствиях «ватиканизации Фанара» 23
Митрополит Элладской Церкви заявил, что поминание Епифания привело к серьезным потрясениям 26
В УПЦ рассказали, почему процесс переходов в ПЦУ резко сократился 71
Митрополит Антоний рассказал, какими качествами должен обладать руководитель 77
В УПЦ объяснили, можно ли посещать храмы Элладской Церкви и участвовать в таинствах 22
Фейсбук запретил англоязычную версию православного ресурса РПЦ 18
Глава ПЦУ сегодня встретится с госсекретарем США 12
В Закарпатской области на благотворительном фестивале УПЦ собрали более 40 тыс гривен для больных детей 11
Митрополит Онуфрий рассказал о святых, которых знал лично 24
Предстоятель УПЦ рассказал, чему его научил духовный отец – архимандрит Кирилл (Павлов) 11
В Киеве открылась выставка, посвященная святым ректорам Киевских духовных школ 13

В Ровно в верхнем храме прихода УПЦ в честь Всех Волынских святых 23 октября состоялась первая литургия.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, позднюю Литургию, в верхнем храме совершили три архиерея: ректор КДСиА епископ Белогородский Сильвестр, епископ Дубенский Пимен и епископ Згуровский Амвросий.

В нижнем храме в честь блаженной Ксении Петербургской совершили раннюю Божественную литургию.

Во время богослужений возносились молитвы о мире в Украине.

Также состоялся молебен и крестный ход вокруг храма. Епископ Сильвестр поздравил настоятеля протоиерея Михаила Жаровского, братию и прихожан с престольным праздником.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
5
Теги