В Ровно в верхнем храме прихода УПЦ в честь Всех Волынских святых 23 октября состоялась первая литургия.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, позднюю Литургию, в верхнем храме совершили три архиерея: ректор КДСиА епископ Белогородский Сильвестр, епископ Дубенский Пимен и епископ Згуровский Амвросий.

В нижнем храме в честь блаженной Ксении Петербургской совершили раннюю Божественную литургию.

Во время богослужений возносились молитвы о мире в Украине.

Также состоялся молебен и крестный ход вокруг храма. Епископ Сильвестр поздравил настоятеля протоиерея Михаила Жаровского, братию и прихожан с престольным праздником.