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Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил результаты фотоконкурса, посвященного празднику Покрова Пресвятой Богородицы #моя_осінь_з_УПЦ.

Фото: Центр информации УПЦ

«На фото - храмы Украинской Православной Церкви из разных уголков страны: храмы и их роспись, богослужебная жизнь, воспитание детей в воскресных школах, портреты верующих.

Участники делились фото с паломничеств и путешествий, размышляли над вечными истинами и восхищались красотой осени. Мы благодарны за фотографии, которые собрали православных со всей Украины!», - сообщили организаторы.

На участие в конкурсе были поданы более 200 фотографий.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух – сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook Александра Выхор - фото храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Шацк, Волынская область).

По количеству отметок «Нравится» победила официальная страница Свято-Георгиевского подворья Свято-Николаевского Городокского женского монастыря, фото инокини Фаины (Губич) - осеннее подворье (Ровно).
 

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram молодежный хор «Элеос» при Свято-Богоявленском соборе, фото Ларисы Бащук - хора «Элеос» (Острог Ровенской области).

По количеству отметок «Нравится» победителем стал Дмитрий Дегтярёв
- фото прихожанки храма Александро-Невского собора (г. Славянск, Донецкая область).
 

В Центре информации УПЦ подчеркнули, что «общая фотолетопись стала ярким примером того, что Церковь объединяет православных вокруг Христа».

Победители получат памятные подарки.
ForUm

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