На Киевщине состоялось празднование 15-летия православной общины глухих, которая существует при столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Фото: Фома

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», поздравить общину приехали глухие, слабослышащие и сурдопереводчики из более 10 городов, в том числе Гомеля (Беларусь) и Кишинёва (Молдова). Всего в торжествах примет участие около 70 человек.

Главная цель мероприятия, по словам духовника киевской общины протоиерея Григория Крыжановского - общение глухих.

«15 лет — серьёзная дата, и её, конечно, нужно отмечать. В Украине только две общины старше нашей — во Львове и в Черновицкой области (им 17 и 18 лет). Мы должны встретиться, посмотреть друг на друга, обсудить радости и скорби друг друга, вместе помолиться и причаститься», — охарактеризовал мероприятие священник.

По его словам, так как глухие не знают нашего языка (он для них — как для нас китайский), они оказываются маленьким народом, или национальным меньшинством, внутри народа.

«Поскольку их мало, глухие очень дорожат друг другом. Так, как мы не умеем. У них можно поучиться доброте и прощению. Ещё глухие умеют понять, что у другого проблемы, и поддержать его: например, если друг заболел, поехать к нему в село, обработать его огород и помочь с лечением», — поделился отец Григорий, окормляющий общину уже 10 лет.

Окормление глухих при известном киевском монастыре началось по инициативе одного человека — сурдопереводчика Евгения. Сначала обитель стали посещать несколько глухих. Сегодня, по словам духовника общины протоиерея Григория Крыжановского, в неё входит около 30 человек. Каждое воскресенье литургия в монастыре сопровождается переводом на язык жестов — для этого есть три сурдопереводчика, каждый раз сменяющих друг друга. После богослужения обязательно организовываются чаепития. Кроме того, община регулярно совершает паломнические поездки по Украине. В неё входят и пожилые люди, и молодёжь. В монастырь приезжают не только киевляне, но и глухие и слабослышащие из области.

Но деятельность киевских сурдопереводчиков распространилась далеко за пределы столицы.

«В своё время мы ездили в разные города, находили неравнодушных людей, учили их жестам, передавали им тематические обучающие материалы. Также организовывали встречи в УТОГ-ах, проводили первые совместные богослужения», — рассказал отец Григорий.

Результат — появление подобных общин в разных концах Украины.

«Мы много лет дружим с киевлянами. Мы благодарны отцу Григорию за дружбу, мы благодарны митрополиту Августину, позволившему нам собираться каждое воскресенье на богослужения в Никольском храме при Преображенском соборе и который постоянно заботится о нашей неслышащей общине. Мы почувствовали путь к Богу и что нас оберегают. Поэтому мы тут, чтобы отметить 15-летие киевской общины всем вместе. И мы желаем, чтобы все были здоровыми и становились добрее. Ведь когда все молятся Богу — и тело, и душа становятся лучше, здоровее, люди становятся добрее», — поделилась слабослышащая из белоцерковской общины глухих Антонина Сумовская.