Водомет использовали для прорыва баррикад, которые строили на улицах митингующие. Радикально настроенные протестующие также поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в полицейских камни, яйца и петарды.

Правоохранители использовали против них резиновые пули и слезоточивый газ. Местные СМИ сообщали о «настоящих битвах» на улицах, полиция просила граждан не покидать свои дома. Министр внутренних дел Каталонии Мигель Буч отметил, что такого высокого уровня насилия в регионе «еще никогда не было».

🚛 Los Mossos ya han sacado a la calle su camión de agua. Necesario y oportuno. En PN tenemos uno que nos costó 350.000 euros, que es nuevo (se compró hace cinco años) y que está en Barcelona. A qué esperamos para sacar el nuestro, de una vez? #camióndeagua #refuerzosYA #somosUIP pic.twitter.com/qRD1gmZA1t — CEP (@cep_cepolicia) 18 октября 2019 г.

После столкновений в регионе за медицинской помощью обратились 182 человека (большинство из них — в Барселоне). Правоохранители задержали 54 человека.