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В Каталонии во время массовых акций протеста 18 октября полицейские впервые применили против митингующих автомобиль с водометом, который закупили в 1994 году. Это был пятый день массовых протестов против осуждения к длительным срокам заключения лидеров движения за независимость региона.

Об этом сообщает El Pais.

Водомет использовали для прорыва баррикад, которые строили на улицах митингующие. Радикально настроенные протестующие также поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в полицейских камни, яйца и петарды.

Правоохранители использовали против них резиновые пули и слезоточивый газ. Местные СМИ сообщали о «настоящих битвах» на улицах, полиция просила граждан не покидать свои дома. Министр внутренних дел Каталонии Мигель Буч отметил, что такого высокого уровня насилия в регионе «еще никогда не было».

После столкновений в регионе за медицинской помощью обратились 182 человека (большинство из них — в Барселоне). Правоохранители задержали 54 человека.
ForUm

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