Государственное бюро расследований объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в истязании.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«После этого правоохранители закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы. В это же время знакомые и родственники разыскивали его и с этой целью звонили на номер «102», а также лично появлялись в Васильковский ОП ГУНП в Киевской области», - говорится в сообщении.
По данным ГБР, для сокрытия преступления полиция вынесла постановление по делу об административных правонарушениях и протоколы об административном задержании. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и пытках.
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