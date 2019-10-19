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Минимум 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais.

Семеро пострадавших — полицейские.

В полиции заявили о 31 задержанном.

 

В пятницу, 18 октября, в центре Барселоны возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.

Каталонцы протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году.
ForUm

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