Минимум 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне.
Об этом сообщает El Pais.
Семеро пострадавших — полицейские.
В полиции заявили о 31 задержанном.
В пятницу, 18 октября, в центре Барселоны возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.
Каталонцы протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году.
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