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Митрополит Элладской Православной Церкви считает, что с канонической точки зрения «Православной Церкви Украины» не существует, а вся ее «иерархия» – нерукополженные миряне. 

Фото: agionoros.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое издание «Ромфея», митрополит Пирейский Серафим заявил о том, что в так называемом «объединительном соборе» ПЦУ участвовали люди, которые не имеют священный сан.

«Обращаясь к священным канонам и каноническому порядку нашей Церкви, мы полностью опровергли необоснованное и недобросовестное заключение синодальной комиссии по каноническим вопросам, которое принял в полном объеме блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним на Архиерейском соборе, а именно, что якобы, согласно 9-му и 17-му правилам Четвертого Вселенского Собора Всесвятейший Вселенский Патриарх имеет привилегию "принимать апелляции" у архиереев всех других Поместных Церквей», - прокомментировал решения Архиерейского Собора от 12 октября владыка Серафим.

По мнению митрополита «совершенно очевидно, что подобное утверждение недействительно, поскольку данные правила наделяют параллельной юрисдикцией Экзарха Диоцеза и Вселенского Патриарха. Святой Пято-Шестой Вселенский Собор, выборочно утвердивший некоторые правила Карфагенского собора, раз и навсегда разрешил этот вопрос».

«Священный Синод Вселенского Патриархата, принял безапелляционное и окончательное решение по восстановлении в архиерейском достоинстве бывших клириков, а теперь уже мирян, не имея надлежащей юрисдикции и канонической компетенции, так как они были лишены священного сана совершенным патриаршим собором Русской Церкви», - сказал иерарх ЭПЦ

Он добавил, что «данные решения недействительны, поскольку они были приняты органом, не имеющим на то канонической компетенции, и останутся недействительными навсегда, сколько бы ни прошло лет, поскольку в Церкви Христовой не действует принцип de facto, а только лишь de jure».

«На законных и канонических основаниях, следует, что так называемый "Объединительный собор" также является недействительным, потому что в нем участвовали люди, не имеющие священного сана, а потому недействительно и предоставление статуса автокефалии этой канонически несуществующей "церковной" структуре», - подчеркнул владыка.

«Я никогда не поддерживал предложение Блаженнейшего о признании автокефалии этой недействительной и канонически несуществующей "церкви", созданной в Украине. Было задокументировано, что я смело выражал свое мнение и говорил о том, что нам предлагается признать недействительные церковные акты, которые разрушают единство Церкви. Также я предупредил о возможных трагических последствиях, которые можно предвидеть уже сейчас», - подытожил митрополит Пирейский Серафим.
ForUm

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