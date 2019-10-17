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Украинский президент Владимир Зеленский использовал народных депутатов от «Слуги народа», чтобы расправиться с независимыми украинскими телеканалами и уничтожить свободу слова в стране.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Отказом поддержать предложение Нестора Шуфрича о прекращении политически мотивированного давления на телеканал NewsОne, депутаты от «Слуги народа», действующие по поручению Зеленского, продемонстрировали лживость заявления президента: «Я ни разу не использовал Нацсовет для решения политических вопросов. Ни разу в жизни пока такого примера нет». «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: команда заблокировать инициативу председателя комитета – это и есть откровенное использование депутатов, за действия которых Зеленский несет политическую ответственность», - говорится в сообщении.

В партии также отметили, что совместно с представителями Нацсовета, над уничтожением демократичных независимых телеканалов и свободы слова в Украине также работают президент Зеленский и народные депутаты от «Слуги народа».

«Уже абсолютно очевидно, что депутаты от партии «Слуга народа» в Комитете по вопросам свободы слова, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и сам Зеленский действуют совместно и скоординировано для расправы над неподконтрольными СМИ и уничтожения свободы слова в Украине. Это голосование раскрывает циничный обман и политику двойных стандартов президента Зеленского, который во время своего пресс-марафона не только пообещал разобраться с вопросом телеканала NewsOne, но и заявил, что комитету в этом вопросе стоит ориентироваться на позицию народного депутата Нестора Шуфрича», - резюмировали в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, народные депутаты партии «Слуга народа» отказался поддержать предложение председателя комитета Нестора Шуфрича обратиться в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с тем, чтобы отозвать иск в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.
ForUm

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