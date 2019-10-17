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Церковь Греции вошла в ситуацию хаоса после того, как большинство членов архиерейского собора вынесли решение о признании Православной Церкви Украины.

Фото из открытых источников

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксиас», решение о признании ПЦУ негативно повлияет на ситуацию внутри Элладской Церкви.

«Многие священнослужители и миряне, которые знают об «украинском вопросе» и поддерживают каноничность православия, поднимают вопрос о совести», - сообщается в издании.

Также отмечается, что греческие иерархи недостаточно осведомлены в «украинском вопросе».

«Большинство митрополитов, которые выступали (на Соборе), демонстрировали незнание важнейшей для единства православия проблемы и говорили как фанатичные сторонники Фанара. Большинство выступлений были без какой-либо экклезиологической основы. Нестройные и популистские, с националистическим ореолом»,- пишет греческий православный ресурс.

В издании подчеркнули, что на Соборе было отклонено предложение провести открытое голосование, чтобы каждый митрополит нёс ответственность перед своей паствой.

«Для истории надо сказать, что из девяти митрополитов, которые были против признания и говорили или писали об этом, восемь были из автокефальной Церкви (Элладской Церкви). Из "новых земель" только один выступил против предложения архиепископа. Большинство митрополитов не говорили на Соборе. Они молчали. Подобно Понтию Пилату, они дали судить без их участия», - пишет издание.

Элладская Церковь 12 октября признала право Патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию.
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