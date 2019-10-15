В Полтавской области в селе Песчаное в ночь на 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мужчина обокрал Свято-Успенский храм УПЦ.

Фото: Нацполиция

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Gazeta.ua, он вынес два мешка церковного имущества и изрубил топором иконостас.

Злоумышленника поймали почти сразу патрульные полицейские. Нарушителем оказался 25-летний мужчина, дважды судим за кражи. Он житель Глобинского района, в Кременчуг приехал в гости.

Мужчина вынес Евангелие и книги, церковное имущество и несколько икон, а топором изрубил иконостас и жертвенник.

«Церковные работники пришли утром и обнаружили, что окно открыто, а внутри все разрушено. Топором изрубленный иконостас, молитвенник, жертвенник. Церковный товар разбросан. По подсчетам полиции, ущерб нанес на 200 тысяч гривен», - рассказал настоятель храма протоиерей Анатолий Москаленко.

Злоумышленник признал свою вину, и прокомментировал факт кражи: «обокрал, потому что праздник же».

За содеянное ему грозит 6 лет тюремного заключения.