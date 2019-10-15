Житель Кременчуга приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал конфиденциальное общение с сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, «сливал» информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Сообщили о подозрении в государственной измене жителю Кременчуга 18 июля 2019. Преступление было задокументировано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями следственного отдела и оперативниками отдела контрразведки УСБУ в Полтавской области.