также в разделеРелигия
В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение 8
Управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере 8
В Церкви объяснили, почему христианские ценности не могут устареть 13
В Одесской области появятся новые храмы УПЦ 9
Стало известно, когда РПЦ даст оценку признания ПЦУ Элладской Церковью 13
Победитель православного кинофестиваля рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай 10
На Ровенщине на богослужение Епифания в алтарь пригласили католического священника 13
Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь 19
Варфоломей отправился в Прагу налаживать контакт с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии 15
Митрополит УПЦ заявил, что Элладская Церковь совершила предательство Православия 25
Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию 19
Греческий митрополит заявил, что томос ПЦУ является недействительным 26
Два греческих митрополита заявили, что Собор Элладской Церкви не принимал решения о признании ПЦУ 31
В Запорожье верующие УПЦ отметили 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков крестным ходом 21
Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица 30
На Запорожье в храмах УПЦ 15 октября будут молиться об умерших детях, которые не были крещены 16
Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций 19
На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ 16

Любые испытания еще раз напоминают христианину, что главное для него – укрепление отношений с Богом, эти отношения находятся в нашей зоне ответственности, являются смыслом жизни.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

«Все происходит по воле Божией. Господь попускает зло по разным причинам: для укрепления веры, для смирения, а также для того, чтобы человек мужественно поборол зло.

Зло злом нужно сражаться, но вначале победив его в своем сердце. Когда страсти утихнут, с холодной головой и горячим сердцем следует держать бой, сдерживать атаки зла всеми силами», - сказал митрополит.

Владыка рассказал, как это сделать на практике.

«Важно быть внимательным и бдительным, перепроверять информацию, – возможностей для этого предостаточно. Надо быть более активным и любознательным, интересоваться историей Церкви, углублять познания Священного Писания. Тогда сеющим ложь будет трудно манипулировать таким подкованным человеком. «Помятуй бывшее; положись на Господа в будущем; употребляй во благо настоящее», – говорил святитель Филарет (Дроздов)», - процитировал митрополит слова святого.

Он призвал верующих «не распространять слухи и догадки, не паниковать – это тоже помощь Церкви.

Церкви, конечно же, нужна общая молитва. Это Ее душа. Когда тысячи, миллионы верующих вместе молятся в православных храмах в праздничные и воскресные дни, Небо опускается на землю и мы, христиане, становимся на миг небожителями. В такие моменты Господь укрепляет и утешает нас».

Управделами УПЦ призвал подражать примеру святых.

«В любой сложной ситуации важно ориентироваться на святых, знать их жития, подвиги, знакомиться с ними ближе. Их опыт настолько разнообразен и глубок, что мы однозначно найдем для себя пример и подсказку в любой жизненной ситуации.

Читайте постоянно Евангелие, проникайтесь мудростью его строк, напитывайте сердце Христовой любовью. И в нужный момент нужные слова укрепят вас в том или ином действии», - отметил он.

Владыка Антоний рассказал, как верующие могут защитить Церковь в современном мире.

«Защитить Церковь – значит оставаться христианином в любой ситуации, не терять дух мирен, человеколюбие, уповать во всем на Господа, надеяться и верить в Его благодатную помощь, но при этом делать все возможное по человеческим меркам. «Время нашей земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь», – поучает святитель Игнатий Брянчанинов.

Предательство всегда болезненно. Но главное – не стать предателем самому», - подчеркнул митрополит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
7
Теги