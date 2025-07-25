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Спорт

ЄЮОФ-2025: плавець Макар Яхно здобув друге «золото»

ЄЮОФ-2025: плавець Макар Яхно здобув друге «золото»

Український плавець Макар Яхно знову підкорив плавальний басейн на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є (Північна Македонія).

Як інформує Національний олімпійський комітет (НОК), у своєму першому запливі п’ятого змагального дня Яхно здобув золоту медаль на дистанції 400 метрів комплексним стилем.

Відпочивши кілька хвилин, Макар знову вийшов на старт - цього разу на 200-метрівці вільним стилем, де фінішував третім і виборов бронзову нагороду.

Загалом в активі українця три медалі ЄЮОФ-2025 - свою першу нагороду він здобув на дистанції 1500 метрів вільним стилем, вигравши «золото».

В активі збірної України на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі вже 16 нагород - 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових.

Змагання в Скоп'є триватимуть до 26 липня.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуЄЮОФНОК України
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