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Війна

Окупанти змогли захопити Кам'янське на Запоріжжі й намагаються там закріпитися

Окупанти змогли захопити Кам'янське на Запоріжжі й намагаються там закріпитися

Упродовж останніх тижнів російські війська зуміли просунутися у Кам'янському на Запоріжжі та закріпитися.

Про це розповіли аналітики DeepState.

Як зазначається, ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ. Біля останнього за вчора вбито щонайменше шість окупантів.

"Саме ж Кам'янське кацап намагається дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому, наносячи більшість уражень фпв-дронами та скидами", - додали аналітики.

Також повідомляється, що ситуація потроху погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за наші. Росіяни продовжать штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська.

Раніше повідомлялося, що вночі російська диверсійна група намагалася прорватися до південного району Степногірська на Запоріжжі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУвійнаЗапоріжжяокупантирашистиDeepStateКам'янське
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