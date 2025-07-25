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Вікторію Рощину 8 серпня поховають на Байковому кладовищі

Вікторію Рощину 8 серпня поховають на Байковому кладовищі

8 серпня 2025 року в Києві відбудеться прощання із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні.

Прощання розпочнеться зі служби в Михайлівському соборі о 12:00.

Коротка цивільна церемонія відбудеться на майдані Незалежності о 13:00, о 14:00 — поховання на Байковому кладовищі.

Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала, зокрема hromadske. Родина журналістки просить не звертатися до них по коментарі під час прощання.

3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У березні 2022 року росіяни також викрадали медійницю, але через десять днів вона опинилася на волі.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.

Медійна ініціатива за права людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, що в рф. СІЗО в Таганрозі відоме як «одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території рф».

Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиїввбивствопохованнярашистиВікторія РощинажурналісткаБайкове кладовище
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