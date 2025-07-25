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Культура

Дочка Оззі Осборна вшанувала його пам’ять

Дочка Оззі Осборна вшанувала його пам’ять

Британська співачка Келлі Осборн вперше публічно прокоментувала смерть свого батька, легендарного музиканта Оззі Осборна, який пішов з життя 22 липня.

Через кілька днів після смерті батька Келлі Осборн опублікувала в Instagram-stories слова з пісні Changes гурту Black Sabbath, яку вони з Оззі записали дуетом у 2003 році. У такий спосіб виконавиця поділилася тим, що відчуває після втрати рідної людини.

– Почуваюся нещасною, мені так сумно. Я втратила найкращого друга, якого коли-небудь мала, – написала 40-річна Келлі, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Фото: Келлі Осборн/Instagram

Пісня Changes, яку Оззі Осборн написав у співавторстві з колегами по гурту Black Sabbath, була вперше випущена у 1972 році. У рок-баладі йдеться про втрачені стосунки між людьми.

У 2003 році Оззі та Келлі записали дуетну версію композиції з оновленим текстом, який відображав їхній зв’язок.

Пісня стала хітом у Великій Британії, а вони стали другою парою батька і доньки, яка очолила чарти, після Френка і Ненсі Сінатр у 1967 році. Сингл також був номінований на премію "Греммі".

ForUA.com нагадує, що Оззі Осборн пішов з життя у віці 76 років, через кілька тижнів після того, як востаннє виступив на сцені разом із учасниками Black Sabbath.

За даними ЗМІ, лікарі кілька годин боролися за життя Осборна. Заради цього до маєтку музиканта в Чалфонт-Сент-Джайлс о 10:30 ранку прибув гелікоптер екстреної медичної допомоги.

 Автор: Сергій Ваха

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Новини шоу-бізнесасмерть людиниОззі ОсборнКеллі Осборн
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