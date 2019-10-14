Сегодня, 14 октября, по всей стране пройдет около 450 мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, в понедельник в Украине пройдут сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоятся в Киеве.
Отмечается, что для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий Национальная полиция была переведена на усиленный режим несения службы. Наряды правоохранителей усиленно патрулируют улицы.
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