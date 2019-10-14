также в разделеОбщество
Жена осужденного Маркива заявила, что Украина должна признать его политзаключенным 12
В Украине отмечают День защитника 44
Оккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня 14
Православную церковь Украины первой признала Греческая церковь 115
Суд в Италии объяснил приговор нацгвардейцу Маркиву 36
На праздничные дни Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ 12
В Украину пришло бабье лето 18
На День защитника в Украине запланированы сотни акций 48
В Днепре мужчина выпал из окна 8 этажа 28
В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности 9
Денисова рассказала о пропавших украинцах во время крушения судна Bourbon Rhode 26
Бывшего администратора «Токио Стар» отпустили под домашний арест 16
НАПК утвердило результаты полных проверок 46 деклараций 22
11 октября. Картина дня 15
Адвокат Порошенко: Суд обязал ГБР допросить Портнова и Трубу 27
Большинство украинцев выступают против «особого статуса» для ОРДЛО 37
Правоохранителей переводят на усиленный режим работы 16
Еще 4 российским актерам запретили въезд в Украину 44

Сегодня, 14 октября, по всей стране пройдет около 450 мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в понедельник в Украине пройдут сразу 448 массовых мероприятий ко Дню защитника Украины. Ожидается, что участие в праздничных мероприятиях примут более 200 тысяч граждан. Наибольшее количество мероприятий ко Дню защитника Украины состоятся в Киеве.

Отмечается, что для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий Национальная полиция была переведена на усиленный режим несения службы. Наряды правоохранителей усиленно патрулируют улицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2709 грн.
9
Теги