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Фото: УПЦ

В Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время литургии была вознесена молитва о мире в Украине.

За богослужением молились настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами и тысячи верующих УПЦ.

Накануне праздника, 13 октября, всенощное бдение в Покровском монастыре возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

*** Событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, произошло в середине X века в Константинополе. Город был тогда столицей Византийской империи, которой правил Лев VI Мудрый. Несмотря на свою ученость, император был плохим военачальником, поэтому многие завоеватели хотели захватить богатый Константинополь. В этот раз город окружили сарацины, по другим данным русичи. Греки были не в силах защититься от них.

В надежде на милость Божию правитель велел собраться для молитвы во Влахернском храме, где хранилась Риза Божией Матери. Как сообщает церковное предание, в храме в это время молился раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, родом славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых.  Преклонив колена, Дева Мария со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он "Царицу и Госпожу, молящуюся обо всем мире!" "Вижу, святый отче, и ужасаюсь!", - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют, что по неведомым причинам полчища, осаждающие город, ушли, Константинополь был спасен. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминается во время праздника.

На Руси в честь Покрова освящали большинство казацких церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи. С первых лет своего существования казачество в своих молитвах обращалось к Божией Материи с надеждой, что Пречистая покроет своим омофором православное воинство во время отстаивания прародительской веры, поможет в освобождении братьев и сестер из басурманского плена. На Покров незамужние девушки приходили в храм, чтобы просить Пресвятую Богородицу о скором и удачном замужестве.
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