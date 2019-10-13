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Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров. Основанием для такого решения стали замечания украинской делегации.

Об этом сообщается в Facebook парламентской партии «Слуга народа», передает УНИАН.

«Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль в смене режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину», – указал в своем выступлении на ПА НАТО, глава украинской делегации Егор Чернев.

Сам Чернев в Facebook рассказал и о других успехах украинской делегации. В частности, украинцы добавили несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с РФ и в доклад по Украине. Делегация также встретилась с президентом ПА НАТО Меделин Мун и провела еще ряд встреч с делегатами разных стран.

 
ForUm

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