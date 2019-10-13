Четверо человек были убиты и еще трое получили ранения утром в субботу во время перестрелки в подпольном казино в Бруклине, сообщила полиция Нью-Йорка, сообщает 112 Украина.

Полицейские прибыли на место стрельбы после звонка в службу спасения, который поступил с авеню Ютика в Бруклине. Все погибшие – мужчины в возрасте от 32 до 49 лет.

Предположительно, причиной стрельбы стала ссора из-за исхода карточной игры. Впрочем, не исключается и версия грабежа.

Незаконное казино представляло собой скудно обставленную квартиру на первом этаже жилого дома, где полицейские нашли доказательства незаконного игорного бизнеса – игральные карты и оружие.

Ранения получили двое мужчин и женщина. Их доставили в местную больницу, их жизни ничего не угрожает.