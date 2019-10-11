В Киеве в храме Украинской Православной Церкви в честь святых бессребреников Космы и Дамиана на Оболони два раза в неделю кормят нуждающихся.

Фото: Mitropolia.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Mitropolia.kiev.ua, благотворительное питание для бездомных и малообеспеченных людей проходит еженедельно – по вторникам и четвергам с 12.00 до 14.00.

Храм расположен по адресу: улица Кондратюка, 8а.