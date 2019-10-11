В Интернете опубликована брошюра, в которой собраны сведения о захваченых в Ровенской области храмах УПЦ и свидетельства их прихожан.

Фото: «Фома в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», в издании «Обратная сторона Томоса. Мои встречи с настоящими христианами» писатель и публицист Андрей Власов описывает жизнь прихожан УПЦ в селах, где сторонники ПЦУ вместе с властями отобрали у них храмы.

«Верные из этих общин претерпели побои, лишение имущества и жилищ. Они живут в атмосфере ненависти, им угрожают физической расправой, в том числе детям. Под угрозой увольнения с работы или лишения иных источников существования их пытаются заставить отречься от Церкви Христовой и перейти в ПЦУ. Но они не отрекаются, они хранят верность своей Церкви. Они живут и служат Богу», - подчеркнул автор брошуры.

Как сообщалось в СМИ, в Ровенской области захвачено 68 храмов.

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