Печерским святым присуща одна общая черта – стремление к безмолвию.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в день Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

«Можно перефразировать знаменитую цитату Льва Толстого «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»: все святые похожи друг на друга своими добродетелями, а вот пути достижения святости, личные подвиги и скорби – отличны.

Думаю, общие черты присущи Печерским подвижникам. Одна из них, объединяющая – стремление к безмолвию. Отцы сначала жили в миру и хранили заповеди. А затем, по слову преподобного Исаака Сирина, их ум начал ощущать первоначальную непоколебимость, Божественные и таинственные созерцания, тогда и вошли они в пещерное безмолвие и с сего времени пребывали с внутренним своим человеком (во внутреннем делании)», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка сообщил, на что были готовы святые ради Бога.

«О стремлении к уединению говорит выбранное место – пещеры. Печерские святые были готовы заживо похоронить себя для мира и возродить для Бога. Холод и голод, всевозможные лишения и ограничения – подвиг, явленный на киевских холмах.

Другие монахи не были готовы терпеть подобные испытания, жить в пещерах, они строили каменные храмы, где было светло и тепло, где находилась братия, разделяющая все беды и нужды. Пещерная жизнь – удел избранных», - отметил он.

Управделами подчеркнул, что «другая особенность – искреннее покаяние. Именно покаяние гнало подвижников от людей к Богу, оно размывало земную реальность и возносило душу ввысь.

Уединенная жизнь, лишения – вот от чего рождается смирение, очищается сердце и совершенствуется любовь к Всевышнему. Но главная черта – это послушание Богу. Господь призвал каждого из них, и они откликнулись, не побоялись: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал…» (Ин. 15:16)».

Он отметил, что за Христом способны идти только мужественные люди.

«Послушание Богу всегда сопряжено с внутренней силой. Только сильные духом, мужественные люди способны пойти за Христом, осознавая, что личной Голгофы им не миновать. Отклик на зов Христа – уже мученичество», - подытожил митрополит Антоний.