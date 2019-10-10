также в разделеПолитика
Президент: Строить аэропорт в Днипре начнут в 2020 году
Зеленский: Не знаю, кто такой Кислин 14
Президент: Если «слуги народа» начнут есть друг друга, через год распущу Раду 19
Зеленский против обнародования его разговоров с Путиным 26
Депутаты от «Слуги народа» голосовали за создание следственной комиссии с целью политической травли «112 Украина», NewsOne и ZIK по указанию Зеленского и Коломойского 31
«Нужно как-то угомонить»: Зеленский высказался о деле Коломойского и ПриватБанка 23
Президент не считает акции «Нет капитуляции» проплаченными 23
Зеленский поделился мнением о льготах ветеранам 20
«Саша хотел быть премьером»: Зеленский отрицает увольнение Данилюка из-за Приватбанка 30
«Шантажа не было»: Зеленский рассказал, как договаривался о разблокировании помощи США 27
Зеленский упрекнул предшественников в нежелании проводить «нормандскую встречу» 23
Зеленский считает, что Андрушко спровоцировал Мендель 80
Зеленский сказал, готов ли на прямые переговоры с Путиным 40
ОПЗЖ: Александр Ткаченко узурпировал власть с целью личного обогащения 35
Количество украинцев с начала года сократилось на 1,5 млн человек 57
Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали «ай-яй-яй» 68
Еще один американский политик обнародует стенограммы разговоров с Зеленским 31
Зеленский назвал свою главную миссию на должности президента 117

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что до 1 ноября правоохранительные органы продемонстрируют результат по нескольким громким делам.

«Мы собираем совещания с правоохранителями. У нас крайняя точка сейчас – 1 ноября. Еженедельно, каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя на них, спрашиваю: где результат?»- сказал президент во время пресс-марафона.

Зеленский также отметил важность принятия нового закона о прокуратуре. «Пошла очистка, начали понемногу работать», - отметил он.

«Я сказал правоохранителям, что 1 ноября – это контрольный чек-пойнт. Они должны по нескольким громким делам, круг которых мы обсудили на совещании, показать результат», - подчеркнул Глава государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
13
Теги