Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что до 1 ноября правоохранительные органы продемонстрируют результат по нескольким громким делам.

«Мы собираем совещания с правоохранителями. У нас крайняя точка сейчас – 1 ноября. Еженедельно, каждые две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя на них, спрашиваю: где результат?»- сказал президент во время пресс-марафона.

Зеленский также отметил важность принятия нового закона о прокуратуре. «Пошла очистка, начали понемногу работать», - отметил он.

«Я сказал правоохранителям, что 1 ноября – это контрольный чек-пойнт. Они должны по нескольким громким делам, круг которых мы обсудили на совещании, показать результат», - подчеркнул Глава государства.