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У Константинопольского Патриарха Варфоломея складываются напряженные отношения с Предстоятелями Поместных Православных Церквей.

Фото: Перший козацький, скрин

Об этом рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в программе «Право на веру» на «Першому козацькому», сообщает Центр информации УПЦ.

Отвечая на вопрос о том, какие Поместные Церкви занимают чёткую каноническую позицию по «украинскому вопросу» и поддерживают УПЦ, епископ Виктор заявил, что речь идет о тех Церквях, которые уже высказались об этой проблеме: «Решение Патриарха Варфоломея не поддержали Сербская Церковь, Церковь Словакии и Чешских земель, Польская Церковь, которая запретила своим клирикам вступать в какое-либо молитвенное или евхаристическое общение с так называемой ПЦУ, Албанская Церковь».

Владыка напомнил, что Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский Анастасий «написал два очень обстоятельных, глубоких и правильных письма» об «украинском вопросе».

Епископ Виктор сообщил, что позиция Архиепископа Анастасия вызвала недовольство со стороны некоторых епископов Константинопольского Патриархата: «по нашей информации Блаженнейший Архиепископ Анастасий, который является очень уважаемым человеком и уважаемым предстоятелем Церкви во Вселенском Православии, получил от некоторых митрополитов Константинопольского патриархата оскорбительные письма из-за того, что он якобы не поддержал решение Патриарха Варфоломея».

По словам владыки Виктора, «есть информация, что и Предстоятель Кипрской Церкви, который пытался найти формулу выхода из этой ситуации, пытался помочь Патриарху Варфоломею найти общими усилиями этот выход, также сейчас имеет сложные отношения с Патриархом Варфоломеем, поскольку не поддержал его инициативу».

Епископ Виктор считает, что эти факты указывают на то, что «складывается ситуация напряженных отношений Патриарха Варфоломея с Предстоятелями Православных Церквей, с теми, кто уже как-то высказывался на эту тему, с теми, кто пытался принимать участие в этом процессе с пользой, с желанием найти выход».

Владыка подчеркнул, что «уже очевидно и понятно, что одностороннее решение патриарха Варфоломея не принесло никакого результата», а наоборот – только усилило разделение: «Он сам (Патриарх Варфоломей – ред.) заявлял, что это решение (предоставить Томос – ред.) должно было принести единство православных в Украине. Но где это единство? Его нет. Есть только усугубление разделения».
ForUm

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