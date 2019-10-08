также в разделеРелигия
В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы 19
В Запорожье 13 октября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой апостола Андрея Первозванного 14
Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ 18
Митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов - залог демократических реформ 12
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы 12
В УПЦ отметили, что 99, 9% из тех, кто раскаивается в грехе аборта - женщины, а не мужчины 14
На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировали 273 кг батареек 11
В Киеве при всех женских консультациях создадут кабинеты доабортного консультирования – конференция в Голосеевском монастыре 27
В Голосеевском монастыре на конференции дали оценку явлению «чайлдфри» 14
В УПЦ назвали причины, почему не стоит делать аборт даже по медицинским показаниям 19
В столичном Доме кино до 10 октября проходит кинофестиваль «Покров», посвященный семье 16
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 октября состоится «Покровская» выставка 12
Патриарх Кирилл назвал историческим включение в состав РПЦ бывшей епархии Вселенского патриархата 43
В соцсетях верующие пишут, что думают об инициативе депутата разрешить в Украине эвтаназию 22
В Киеве сегодня открывается кинофестиваль «Покров», на котором покажут 68 фильмов из 11 стран 19
РПЦ приняла «Русский экзархат» в свою юрисдикцию 23
Митрополит Антоний рассказал, как понять, какая Церковь является истинной 35
В УПЦ считают, что обмен пленными должен состояться по формуле «всех на всех» 22

В Киевском Введенском мужском монастыре будет пребывать уникальная святыня – икона преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе) и святителя Спиридона Тримифунтского с частицами святых мощей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на фейсбук Свято-Введенского монастыря, образ доставят из Грузии по просьбам прихожан и благословению настоятеля обители архиепископа Фастовского Дамиана.

«Преподобный Гавриил (Ургебадзе) и святитель Спиридон очень почитаются нашими прихожанами. Приглашаем всех желающих посетить наш монастырь для молитвенного поклонения перед святыней», – отмечается в сообщении на официальной странице монастыря.

Икона будет находиться в Введенском монастыре с 11 по 13 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
7365 грн.
23
Теги