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В Украине становится существенным явление «чайлдфри» (добровольная и сознательная бездетность, - ред.).

Фото: Фома в Украине

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», об этом сказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Светлана Аксенова на международной конференции «Аборт — взгляд по-новому. Концепция комплексной поддержки кризисных беременных», которая состоялась в Голосеевском монастыре.

Светлана Аксенова обратила внимание на явление «чайлдфри» (child-free), которое, по данным института демографии, становится в Украине всё более существенным. К примеру, в 2008 году на вопрос «Является ли оправданным сознательный отказ здоровых пар от рождения детей» в рамках проводимого институтом опроса положительно ответили только 20%. В 2019-м — около 70%. Среди наиболее частых причин такого ответа — не только приоритет карьерного роста, социальное неблагополучие и неуверенность в будущем, но и нелюбовь к детям.

Потому важно правильное воспитание нынешних детей и молодёжи — в рамках традиционных семейных ценностей и любви к детям. Причем нравственно верное отношение к деторождению и абортам должно звучать и в школах, и дома, и в СМИ.

Также Светлана Аксенова рассказала, что согласно результатам опроса, проведённым Институтом демографии и социальных исследований НАН Украины в киевских вузах, около 70% принявших участие в анкетировании не осведомлены, что жизнь человека начинается с момента зачатия, а не рождения или начала сердцебиения. Ведущий научный сотрудник учреждения Светлана Аксенова призвала в случае проведения опросов среди молодёжи включать в анкеты вопрос «С какого момента начинается жизнь?» и результаты анкетирования присылать ей, чтобы стало возможным сформировать представление о ситуации по всей Украине.
ForUm

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