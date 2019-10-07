Апостольское служение никогда не строилось на лжи, коварстве, подавлении авторитетом или запугивании.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) порталу «Православная жизнь».

Владыка на примере воскресного Евангелия рассказал о том, как отличить истинную апостольскую Церковь от лжецерквей.

Митрополит Антоний подчеркнул: «В Церкви все так премудро устроено, что искомые ответы находятся на поверхности. В воскресенье мы слушали в храмах евангельский отрывок, на который стоит обратить особое внимание в преддверии грядущих событий. Слова Писания актуальны и пророческие. В них заключены ответы на наши вопросы: "Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки".

Отрывок из Евангелия от Луки, читаемый в это воскресенье в православных храмах, повествует нам о чуде, явленном Христом Своим ученикам.

Поскольку Евангелие писалось апостолами после окончания земного пути Спасителя, то оно говорит нам не только о конкретном историческом эпизоде, а отсылает нас к событиям будущего. Любая строка Евангелия невидимо связана с читающим евангельские строки, относится непосредственно к каждому и говорит о происходящем вокруг», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что согласно Библии, апостолы послушали Господа и поймали множество рыб.

«Что мы наблюдаем? С помощью чудесного улова Господь указывает Своим ученикам на их будущее служение – апостольскую проповедь, учит доверять Ему. Апостольская миссия сравнивается с ловлей рыбы, а большой улов символизирует огромное количество людей, которые станут последователями учеников Христа.

Апостол Петр, увидев количество пойманной рыбы, испугался и попросил Господа оставить лодку. Ужас объял его и всех, находящихся с ним. Но далее мы видим чудо, чудо преображения: Петр справляется со своим страхом, доверяется Спасителю и следует за Ним добровольно и абсолютно сознательно.

Его никто насильно не тянет, он сам делает свой выбор – идти за Христом», - сказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «этот отрывок напоминает нам об очень важном моменте, о котором многие, возможно, забыли: о сути христианской миссии. Ее путь – честный, свободный и открытый. Никогда апостольское служение не строилось на лжи, коварстве, подавлении авторитетом или запугивании. Никогда Церковь никого насильно не заставляла следовать за Христом, это сознательный выбор и осознанный шаг каждого. И непонимание этого фундаментального принципа создает страшные искажения в умах людей. Христос предоставил выбор Петру: следовать за Ним или нет. Такой выбор Он предоставляет и всем людям.

Он говорит нам: "Не бойся", но доверие Ему только в нашей воле. Данный евангельский отрывок адресован каждому для осознания: куда и за кем мы идем.

Путь истинной апостольской миссии не спутать ни с чем. Руководимый Божиим духом, он выводит из тьмы, страхов, объединяет, преображает и спасает».

Архиерей напомнил, что темные силы действуют обманным путем.

«Дух тьмы действует обманным путем: предлагает лжемиссию, построенную на разделении и подчинении. Заблудшие души, попавшие в руки искусителей, рискуют своей вечностью, становясь игрушками в руках манипуляторов.

Каждая новая эпоха дает свой особенный крест. Сегодняшние испытания позволяют нам познать силу Божью. Ибо только тогда познается Бог, когда человек осознает всю свою немощь и бессилие в борьбе с искушениями и испытаниями. Господь до времени удерживает Свою силу, давая возможность человеку прочувствовать это, и только потом проявляет Себя.

Так человек учится смирению, начинает ожидать помощи Божией. Только в искушениях человек приобретает твердую веру и мужество. Если со смирением примем волю Божию и покоримся Господу в терпении, Он Сам выведет нас к свету», - подытожил он.