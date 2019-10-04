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В Ровенской области в селе Берестье митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий) встретился с религиозной общиной Свято-Покровского храма УПЦ, чей храм активисты ПЦУ захватили в апреле. 

Фото: Сарненская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, владыка Анатолий поблагодарил прихожан захваченного храма за стойкость в вере и верность Церкви и благословил всех иконами.

После захвата настоятель и верующие УПЦ совершают богослужения в частном доме местного священнослужителя и ожидают, что суд вернет отнятую у них церковь.
ForUm

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