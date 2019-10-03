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Европейский Союз разделяет обеспокоенность Совета Европы из-за проекта судебной реформы президента Украины Владимира Зеленского, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Сильное заявление от (генерального секретаря Совета Европы) Марии Пейчинович-Бурич о некоторых аспектах судебной реформы в Украине. ЕС разделяет обеспокоенность европейских стандартов. Мы готовы продолжить диалог по законопроекту №1008», - написал он в Twitter.

1 октября в своем письме к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила, что законопроект №1008 предусматривает широкомасштабные изменения, которые могут иметь значительные последствия для независимости судебной системы.

12 сентября Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении.

 
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