Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1227 о совершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы. За проголосовали 287 нардепов, передает 112 Украина.

Законопроект признает дезертиров или тех, кто добровольно сдался в плен, такими, кто не входит в состав Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, на период уголовных производств в органах досудебного расследования и судах за ними сохраняется статус военнослужащих.

Устанавливается, что таким лицам приостанавливают выплату денег и других видов обеспечения, на них больше не распространяются соцгарантии, установленные для военнослужащих. Однако в случае оправдания в суде все виды обеспечения и соцгарантии возобновляются - в том числе за период необоснованного приостановления военной службы.

На военную службу по контракту будут принимать граждан, которые прошли профессионально-психологический отбор и отвечают установленным требованиям прохождения военной службы. В частности, военнослужащих, резервистов, военнообязанных, которые не имеют военных званий офицерского состава; граждан призывного возраста; тех, кто получил высшее образование степени не ниже бакалавра; в возрасте от 20 до 30 лет и которые успешно завершили курс военной подготовки офицерского состава в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении учреждения высшего образования – на военную службу по контракту лиц офицерского состава.

Законопроект устанавливает такие сроки военной службы для лиц офицерского состава из числа военнослужащих, окончивших высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения учреждений высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели:

специальностями летного состава авиации – 10 лет;

другими специальностями– 5 лет;

граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных военных званий офицерского состава запаса, – от 2 до 5 лет;

других граждан – от 1 до 5 лет.

Согласно документу, из списков личного состава воинской части не будут исключать военнослужащего, если он находится на лечении, его захватили в плен или в заложники; если он безвестно отсутствует - до признания его таковым в установленном порядке.

Погибший или умерший военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и тому подобное) со следующего после его гибели (смерти) дня, военнослужащий, признанный в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленный умершим, – со дня вступления в законную силу решения суда.