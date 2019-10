Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте похлопал его по колену.



Отвечая на реплику журналиста «Финляндия — самая счастливая страна в мире», Трамп потянулся к Ниинисте и хлопнул его ладонью по коленке, сообщает УНИАН.

На видео заметно, что после неожиданного касания Ниинисте жестом одернул Трампа. Встреча Трамп и Ниинисте прошла 2 октября в Белом доме.



Question: "Finland is the happiest country in the world--"



President Trump: "Finland is a happy country."



Question: "--what can you learn from Finland?"



DJT: "Well, if you got rid of Pelosi and you got rid of shifty Schiff. Finland is a happy country, he's a happy leader too." pic.twitter.com/TACHSJuEBl