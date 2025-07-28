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Полiтика

Стіл миру буде накритий у Туреччині, - Ердоган

Стіл миру буде накритий у Туреччині, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.

Ердоган зазначив, що Туреччина активізувала свої зусилля щодо мирної дипломатії, повідомляє Hurriyet.

"З першого дня ми дотримуємося збалансованої, справедливої та мирної політики у війні між Росією та Україною", – сказав він.

Він наголосив, що розв’язана РФ війна має завершитись, а також висловив готовність організувати зустріч Україна-РФ на рівні глав держав.

"Щире бажання Туреччини полягає в тому, щоб так само, як переговорний стіл був накритий в Стамбулі, в недалекому майбутньому в Туреччині був організований стіл для переговорів про мир, і ця кривава війна закінчилася", – додав Ердоган.

Фото: ОП.

Теги:

РосіяУкраїнавійнаТуреччинаЕрдоган
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