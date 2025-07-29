Масований авіаудар по Запорізькому району: наразі - 17 загиблих, 42 поранених

Російська армія завдала масованого удару по Запорізькому району, внаслідок чого загинули щонайменше 16 людей, ще 42 дістали поранення. Про це повідомляють місцеві органи влади та ДСНС.

За попередніми даними, окупанти здійснили щонайменше вісім авіаударів, імовірно, з використанням керованих авіаційних бомб (ФАБів). Один з ударів припав на виправну колонію, зруйнувавши будівлі установи та завдавши значних руйнувань прилеглим житловим кварталам.

Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Рятувальні роботи тривають.

"Росіяни свідомо били по цивільних об’єктах. Руйнувань зазнали як сама колонія, так і приватні будинки, в яких мешкали мирні жителі", — повідомив голова Запорізької ОВА

Також пошкоджені лінії електропередач і газопостачання. У кількох населених пунктах району відсутнє світло.

Кількість жертв може зрости — під завалами ще залишаються люди, пошукові роботи ускладнені масштабністю руйнувань.