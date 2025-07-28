Росія нарощує виробництво дронів: з'явились супутникові знімки розширення заводу в Алабузі

На супутникових знімках, отриманих CNN, видно значне розширення російського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в Алабузі, що в Республіці Татарстан. Це свідчить про масштабне нарощування виробництва дронів, які активно використовуються у війні проти України.

Згідно з аналізом супутникових знімків, на території заводу з'явилися десятки нових будівель. Серед них — як виробничі цехи, так і житлові приміщення, зокрема гуртожитки.

Після завершення будівництва підприємство зможе розмістити до 40 тисяч працівників, що вказує на значне збільшення виробничих потужностей. Таке розширення викликає серйозне занепокоєння щодо подальшого використання Росією БПЛА у військових цілях.