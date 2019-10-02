В четверг, 3 октября, Запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Карпатах с завтрашнего дня начинается дождевая холодная погода!
На остальной территории удержится сухая погода.
Завтра похолодает в западных областях до + 11 + 17 градусов. В большинстве областей – + 17 + 24 градуса.
В Киеве 3 октября – также еще без осадков и теплом, +22 – +23 градуса.
4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.
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