Со временем на поверхностях чаши бассейна образуется неприятный налет и отложения. Если его вовремя не убрать, он станет средой размножения опасных грибков и микроорганизмов, вредящих здоровью человека. Губками и щетками можно очистить небольшую чашу, но для средних и крупных бассейнов такой способ будет малоэффективен. Уборка займет много времени и сил, а ее результат может быть некачественным. Для решения проблемы рекомендуется использовать пылесосы для бассейнов. Вы сэкономите свое время на уборке, получая при этом максимальный результат.

Как правильно подобрать пылесос для бассейна

Для того чтобы правильно подобрать пылесос для бассейна, важно понимать, какие пылесосы бывают и какая модель подходит именно Вам:

ручной

полуавтоматический

робот-пылесос

Ручные модели находятся в наиболее доступной ценовой категории. Они просты в использовании и позволяют быстро очистить надувной либо каркасный бассейн. Однако они требуют участия человека в процессе уборки, поэтому для больших стационарных бассейнов не подходят.

К полуавтоматическим пылесосам относятся донные и вакуумные модели. В них регулируется интенсивность всасывания водного потока, позволяя значительно ускорить процесс уборки. Легко справляются с листвой, насекомыми и прочим мелким мусором, попавшим в чашу бассейна. Вакуумные пылесосы снимают налет с поверхностей, прилипая к ним и перемещаясь от одного участка к другому. Донные модели функционируют за счет гидравлики и справляются даже с неровными участками конструкции.

В отдельную категорию можно вынести полностью автоматизированные модели пылесосов. Пылесосы-роботы позволяют владельцам не принимать никакого участия в уборке бассейна. Они расходуют минимальное количество электрической энергии, легко настраиваются и тщательно очищают чашу от мусора и налета. Роботы – хороший вариант для больших частных и общественных бассейнов. Некоторые модели самостоятельно оценивают конфигурацию бассейна, чтобы подобрать соответствующую программу очистки. Пылесосы-роботы отлично справляются с загрязнениями на дне, стенках и ватерлинии чаши. Очищают углы и ступени бассейна, фильтруют воду. Некоторые модели управляются по Wi-Fi и способны к программированию режима уборки, например робот-пылесос Hayward AquaVac 650.

Правила покупки и использования

Уборка с помощью пылесоса не требует особых навыков от владельца. Чтобы процесс был максимально эффективным, рекомендуется учесть ряд моментов:

чтобы результат был качественным, мощность пылесоса должна соответствовать объему чаши

кабель электропитания, шланги и штанга должны отвечать размерам и глубине бассейна

для повышения функциональности пылесоса, можно воспользоваться дополнительными насадками

если пылесос нуждается в подключении к электросети, необходимо позаботиться о наличии надежного источника питания

После того как уборка будет завершена, устройство извлекается из воды. Фильтр или контейнер для мусора тщательно промывается и просушивается. Чистоту фильтра важно поддерживать во избежание снижения качества всасывания. При соблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции, пылесос прослужит долгие годы, сохраняя максимальную эффективность уборки.