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На Соборе Элладской Православной Церкви, который состоится состоится 8 октября не будут рассматривать «украинский церковный вопрос».

Фото: news.church.ua

Об этом сообщается на Телеграм-канале «Церковь сегодня».

«Слишком большое давление идет со всех сторон… Мы маленькая Церковь, что мы можем. Раскол всюду, и в Греческой Церкви, и в православии», - цитирует издание свои источники в ЭПЦ.

По данным источников, созыв внеочередного Собора ЭПЦ по религиозной ситуации в Украине возможен в феврале будущего года. Пока же, судя по всему, линия остается прежняя - никак не реагировать на происходящее и откладывать.
ForUm

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