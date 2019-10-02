Верующие Украинской Православной Церкви 1 октября прошли крестным ходом из Луцка в село Жидычин, где их встретили члены религиозной общины захваченного активистами ПЦУ храма.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ, участники молитвенного шествия почтили память Всех святых земли Волынской.

К крестному ходу присоединились и жители Жидычина, которые собрались в центре села, чтобы встретить участников молитвенного шествия и пройти оставшийся отрезок пути совместно.

«Со слезами на глазах верующие проходили мимо незаконно захваченного храма, в котором еще совсем недавно они молились», – прокомментировали событие на епархиальном сайте.

Во временном помещении, которое жители Жидычина вынуждены были обустроить под храм, прихожане УПЦ совершили молебен с акафистом.

Участники молитвенного шествия ко дню Всех святых земли Волынской доставили в Жидычин Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы и икону святых Жен-Мироносиц, а также мощевик с частицами нетленных мощей святых.

«Многие думают, что если отобрать у христиан стены, то можно отобрать и веру, или просто морально сломать людей. И православные жидычинцы доказывают, что у христиан Бог не в стенах, а в душах и сердцах», – подчеркнули в епархии.