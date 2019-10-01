Легкие – парные органы дыхательной системы. Довольно часто они подвергаются множеству заболеваний, среди которых часто встречаются редкие и не до конца изученные. Некоторые болезни лечатся медикаментозно, но терапия в основном направлена на купирование признаков и предупреждение осложнений.

Легочный васкулит

Это воспалительный процесс в легких, поражающий кровеносные сосуды. Возникает на фоне воспалений в других внутренних органах, но из-за отсутствия своевременного лечения распространяется на ткани легких. Лечение медикаментозное, основанное на применении кортикостероидов, иммунодепрессантов.

Эозинофильная идиопатическая пневмония

Заболевание возникает на фоне длительного применения лекарственных средств либо других болезней, появление которых связано с заражением гельминтами. Симптомы патологии:

одышка;

потливость в ночное время;

недомогание;

боль в груди;

кашель.

В анализах показывает увеличение концентрации эозинофилов. Нередко идиопатическую эозинофильную пневмонию ассоциируют с бронхиальной астмой. Для лечения используют кортикостероиды. Полностью вылечить заболевание невозможно. Медикаментозная терапия помогает лишь ввести заболевание в стадию продолжительной ремиссии, но не исключает рецидивов.

Капиллярный бронхит (бронхиолит)

Бронхиолит – воспаление, которое затрагивает легочные дыхательные пути. Причины возникновения связаны с токсическим воздействием внешних факторов на легочную ткань, например, вдыхание химических веществ, пыли, токсинов. Возникает также в результате перенесенной операции по трансплантации легкого. Для диагностики патологии проводится бронхоскопия в Германии и КТ. Врачи назначают медикаментозное лечение.

Легочный альвеолярный протеиноз

Причина возникновения болезни – аномальная реакция иммунной системы на скопление в легочных альвеолах большого количества определенного белка. Это приводит к затрудненному дыханию. Признаки заболевания:

сухой кашель;

затрудненное дыхание;

наличие хрипов.

В качестве лечения врачи в Университетской клинике г. Фрайбурга назначают проведение бронхоальвеолярного лаважа. В ходе процедуры в одно легкое вводят трубку, с помощью которой обеспечивают вентиляцию, в другое – физиологический раствор с последующим дренированием белкового материала. После лаважа проводится дальнейшее лечение – процедуры по вдыханию белкового вещества.

Альвеолярный геморрагический синдром

Причины возникновения разные. Часто синдром возникает на фоне редких заболеваний инфекционного характера, например, лептоспироза. Признаки – стремительное развитие анемии и частое кровохарканье. Диагноз ставится по наличию в крови жидкости, забор которой осуществляется посредством бронхоальвеолярного лаважа.

Поликистозные болезни легких

К редким заболеваниям легких относятся патологии, спровоцированные образованием многочисленных кист:

лангергансоклеточный гистиоцитоз – появляется у людей с большим стажем курения;

синдром Берта-Хога-Дьюба – возникает вследствие генетической предрасположенности к легочному коллапсу.

Данные заболевания проявляются одышкой и приводят к сжатию одного или обоих легких, угрожая жизни пациента.

Редкие легочные болезни сложно вылечить. Иногда для их устранения приходится прибегать к торакальному хирургическому вмешательству. Детальнее о проведении торакальной хирургии в Германии написано здесь: https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/pulmonologija/torakalnaja-khirurgija.html. Эта методика считается одной из самых эффективных в лечении редких легочных патологий.