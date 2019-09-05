Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.

«Мы в курсе дел», - сказал Блок.

Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

По его словам, последние сообщения из Киева «вызывают много вопросов».

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского «Боинга» рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.