Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.
«Мы в курсе дел», - сказал Блок.
Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.
По его словам, последние сообщения из Киева «вызывают много вопросов».
Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.
Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского «Боинга» рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.
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