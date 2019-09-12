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Подозреваемый по делу крушения Boeing-777 в 2014 году и один из ключевых участников обмена осужденными Владимир Цемах возвращается из России на оккупированный Донбасс. Об этом в Facebook сообщил проект «Ґрати». 

Его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом, которую она выставила в сеть «Вконтакте» написала: «Ура, дорогие мои, едем домой».

58-летнего Владимира Цемаха 27 июня украинские спецслужбы задержали на пороге собственной квартиры в Снежном, глубоко в тылу «ДНР», и вывезли на подконтрольную правительству территорию, где предъявили подозрение в участии в террористической организации, а позже – в теракте.

В 2014 году в разгар антитеррористической операции он командовал противовоздушной обороной Снежного в вооруженных отрядах сепаратистов. А 17 июля 2014 года в небе над Снежном был сбит боинг Малазийских авиалиний. Мария Левченко-Цемах утверждает, что ее отец в этот день «просто стоял где-то на блокпосту». 

Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов, расследующие причины катастрофы, сначала считала Цемаха свидетелем, а затем его начали называть подозреваемым.  

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву. 

 
ForUm

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