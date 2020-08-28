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Во всех храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви 30 августа будет совершен молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ.

Фото: Белорусская Церковь

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, написал в циркулярном письме.

«В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы. Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия. А для этого необходима соборная молитва всей Белорусской Церкви. Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе – в этом наше свидетельство об истине,  наша сила и упование. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7), – свидетельствует Писание. Обратимся же в эти дни празднования Успения Пресвятой Богородицы в общей молитве к Ней, испрашивая мира и благоденствия земле белорусской!» – сказано в документе.

Молебны за Беларусь будут совершены в одно время – 17.00. Предварит и завершит моление колокольный звон.

Тем, кто не сможет посетить в указанное время храм, благословляется обратиться к Богу своими словами или вознести особую молитву, рекомендованную для богослужений. 
ForUm

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