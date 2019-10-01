Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры под координацией президента. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает УНИАН.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого», - сказал Гончарук.

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры - если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией президента и при его лидерстве.