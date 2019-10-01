Члены Палаты представителей США от Демократической партии потребовали от адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани предоставить все документы, которые касаются отношений с Украиной. Это необходимо для расследования, которое касается импичмента президента, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Наш запрос включает в себя расследование заслуживающих доверия утверждений о том, что вы действовали как агент президента в схеме, направленной на продвижение его личных политических интересов путем злоупотребления полномочиями администрации президента», - сказали председатели комитета в письме к Джулиани.

Демократы желают изучить корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма и смс-сообщения, которые могли бы относиться к «попыткам президента и его администрации оказывать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года» в США. Проанализировав эти документы, Конгресс хочет выяснить, координировал ли Джулиани свои действия с представителями администрации Трампа.

Конгрессмены желают, чтобы Джулиани выполнил их требование до 15 октября.

Председатель по иностранным делам Элиот Энгель, председатель разведки Адам Шифф и председатель по надзору Элайджа Каммингс также разослали письма с подобными требованиями бизнесмену Семену Кислину, у которого были деловые контакты с Трампом, а также трем соратникам Джулиани, в том числе бизнесмену Льву Парнасу и инвестору Игорю Фрумана. Эти трое людей, по данным различных СМИ, помогали представить Джулиани в ведущих украинских политических кругах.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.