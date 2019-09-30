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Пятый президент Петр Порошенко пообещал до 3 миллионов гривен тем, кто предоставит информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Повадки ее врагов иначе как бандитскими и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что скроют концы в воду», – написал он.

«Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности», – подчеркнул Порошенко.

По его мнению, круг лиц, на которых падает подозрение, «не так уж и широк». «Пальцем ткнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону», – отметил Порошенко.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.  На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это  недопустимым проявлением криминального давления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. 

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.
ForUm

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