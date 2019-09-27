В Киевской области, сотрудники Национальной полиции Украины задержали мужчину, который обокрал храм, а после этого похитил мотороллер у жителей поселка городского типа Ракитное.

Фото: kv.npu.gov.ua

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Несколько дней назад в правоохранительные органы обратилась жительница Ракитного и заявила, что у подъезда ее дома неизвестный угнал мотороллер. В ходе следственно-розыскных мероприятий удалось установить, что угонщиком оказался 33-летний житель Кировоградской области.

Сотрудникам полиции также стало известно, что этот же мужчина обокрал храм. Злоумышленник проходил мимо церкви, обнаружил, что ее окно приоткрыто. Он проник в храм, вынес оттуда иконы и ценное имущество, а после этого отправился бродить по населенному пункту. Во время своей прогулки преступник и заметил у подъезда мотороллер, на котором решил покинуть место происшествия.

По факту Национальная полиция открыла уголовное дело по части 3 статьи 185 (кража) и по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.