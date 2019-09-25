Президент США Дональд Трамп ожидает извинений от представителей Демократической партии США после обнародования стенограммы телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

«Извинятся ли демократы после ознакомления с тем, что было сказано во время телефонного разговора с украинским президентом? Они должны, это была прекрасная беседа, она удивит их», - написал он в Twitter.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским.

Сам Зеленский уклонился от комментариев.