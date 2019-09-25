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Кабинет Министров Украины создал специальную группу для расследования причин дорожно-транспортных происшествий, которые произошли 21 и 22 сентября и в результате которых погибли 18 человек. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по завершении заседания правительства, сообщает УНИАН.

«Мы сегодня создали специальную группу, которая будет расследовать те аварии, которые произошли, в которых погибло много людей, для того, чтобы понять их причины, чтобы понять, как так случилось», - сказал он. По его словам, сегодня он поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию до конца этой недели представить план первоочередных мероприятий, чтобы подобные случаи происходили как можно реже. «Вообще желательно, чтобы их не было», - подчеркнул Гончарук.

Напомним, 21 сентября масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.  

22 сентября, в Новоград-Волынском районе Житомирской области на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.
ForUm

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